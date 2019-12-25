Семье ребенка-инвалида выплатят более 200 тыс. рублей по требованию прокуратуры

Прокурор Адмиралтейского района обратился в судебные органы с иском против регионального комитета здравоохранения

Прокуратура Адмиралтейского района осуществила проверку обстоятельств обращения родителя ребёнка-инвалида. Об этом информирует пресс-служба городской прокуратуры.

Выяснилось, что несовершеннолетний имеет хроническое заболевание, развивающееся с раннего возраста, вследствие чего нуждается в постоянном медицинском контроле. Медицинские специалисты приняли решение в декабре 2024 года приступить к терапии необходимыми медикаментозными средствами ввиду жизненной важности препаратов. Однако рецептурные препараты оказались временно недоступны в аптечной сети, и родитель вынужден был купить лекарства самостоятельно, оплатив покупку собственными средствами.

Для защиты прав несовершеннолетнего прокурор Адмиралтейского района обратился в судебные органы с иском против регионального комитета здравоохранения, потребовав возмещения потраченных семьёй средств на приобретение медикаментов и компенсации морального ущерба.

Судебное разбирательство завершилось удовлетворением требований прокуратуры: семье ребёнка-инвалида выплачена компенсация в размере более 200 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV