В Петербурге заблокировали сайт по продаже экскурсий по аварийному зданию

Представленная на ресурсе информация создает ложное впечатление о легальности проводимых мероприятий.

Прокуратура Адмиралтейского района выявила в процессе мониторинга сети интернет ресурс, на котором предлагаются услуги экскурсионного сопровождения на территорию объекта культурного наследия, доступ к которому официально закрыт ввиду угрозы его технического состояния.

Представленная на ресурсе информация создает ложное впечатление о легальности проводимых мероприятий, способствуя возникновению риска нанесения вреда государственным публичным интересам и здоровью участников экскурсии, находящихся на потенциально опасном объекте.

Для предотвращения возможных негативных последствий прокуратурой было инициировано судебное разбирательство с требованием ограничить доступ пользователей к указанному интернет-сайту. Дело передано на рассмотрение суда и пока остается открытым.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Пушкина похитила детскую коляску и велосипед, чтобы продать их.

Фото: Piter.TV