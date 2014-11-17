Петербургские педагоги начнут получать выплату в 10 тысяч рублей 9-го сентября

Всего выплаты получат около 125 тыс. человек.

В четверг, 9 сентября, 30 тыс. педагогов Петербурга получат 10 тыс. рублей. Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Потехина.

Единовременная выплата по решению властей полагается учителям, преподавателям колледжей, педагогам дополнительного образования, воспитателям детских садов, тренерам, школьным психологам, педагогам-организаторам. Всего в течение ближайшей недели выплату получат более 125 тыс. человек.

Поскольку единовременная поддержка затрагивает значительное количество людей, не исключены отдельные точечные накладки и нестандартные вопросы. Ни один такой случай не будет оставлен без внимания. Ирина Потехина, вице-губернатор Петербурга.

Потехина рассказала, что пока в смешанном формате учатся около тысячи школьников.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в школах Петербурга отсутствуют по болезни 181 школьник и 110 сотрудников.

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