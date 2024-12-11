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До 2,5 млн рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО
Сегодня, 13:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

До 2,5 млн рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО

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При заключении контракта денежные и иные меры поддержки доступны для военнослужащих из всех регионов РФ.

До 2,5 млн рублей увеличена выплата в Ленинградской области при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в правительстве Ленобласти.

Региональная выплата включает в себя земельный сертификат на участок в Ленобласти, взамен которого можно получить денежный эквивалент в размере 419,6 тысяч рублей. 

При заключении контракта денежные и иные меры поддержки доступны для военнослужащих из всех регионов РФ.

Ранее стало известно, что Ленинградская область перевыполнила январский план по набору контрактников.

Фото: Piter.tv

Теги: выплаты, контрактники, сво
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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