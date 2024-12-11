До 2,5 млн рублей увеличена выплата в Ленобласти при заключении контракта для участия в СВО

При заключении контракта денежные и иные меры поддержки доступны для военнослужащих из всех регионов РФ.

До 2,5 млн рублей увеличена выплата в Ленинградской области при заключении контракта для участия в специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали в правительстве Ленобласти.

Региональная выплата включает в себя земельный сертификат на участок в Ленобласти, взамен которого можно получить денежный эквивалент в размере 419,6 тысяч рублей.

При заключении контракта денежные и иные меры поддержки доступны для военнослужащих из всех регионов РФ.

Ранее стало известно, что Ленинградская область перевыполнила январский план по набору контрактников.

Фото: Piter.tv