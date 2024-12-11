Также в Ленобласти уже на 6 февраля план по набору выполнен более чем на 30%.

Ленинградская область перевыполнила январский план по набору контрактников. В регионе зафиксирован двукратный рост числа желающих служить по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Чуть похуже, но тоже с перевыполнением, справился и Петербург. Об этом рассказал 47news после разговора с военкомами в районах.

В Ленобласти уже на 6 февраля план по набору выполнен более чем на 30%. Как рассказали военкомы, в числе новобранцев – много молодых людей без опыта военной службы. В том числе контракты заключают IT-специалисты, операторы дронов и граждане с категорией "В" (ограниченно годные к службе). Также немало подписывают контракты люди в возрасте около 45 лет.

Кроме того, наблюдается тенденция, когда мужчины старше 60 лет стремятся попасть на службу вслед за своими сыновьями и внуками.

По словам собеседников издания, есть две версии увеличения набора на контракт. Первая строится на новостях о близости окончания конфликта. Вторая – патриотическая – чем больше информации о жертвах среди гражданского населения в Курской области, тем активнее мужчины идут воевать.

Фото: Piter.tv