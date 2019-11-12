Выплаты на улучшение жилищных условий получат примерно 5,4 тыс. петербургских семей к концу года

В текущем году уже 4,9 тыс. семей воспользовались этими выплатами, из которых 3,5 тыс. семей уже приобрели жилье.

Директор государственного бюджетного учреждения "Горжилобмен" Елена Галченко сообщила "Петербургскому дневнику", что к концу 2024 года около 5,4 тыс. семей получат социальные выплаты на улучшение жилищных условий.

Она уточнила, что в текущем году уже 4,9 тыс. семей воспользовались этими выплатами, из которых 3,5 тыс. семей уже приобрели жилье. Предоставление помощи продолжается, поскольку на реализацию социальных выплат в 2024 году было выделено 20,7 миллиарда рублей, значительная часть которых уже направлена гражданам. Галченко подчеркнула, что процесс выдачи субсидий продлится до конца текущего года.

Что касается следующего года, то объемы финансирования остаются примерно такими же, хотя точные суммы будут определены позже, после утверждения бюджета Санкт-Петербурга на 2025 год.

Галченко напомнила, кому положены социальные выплаты: многодетным семьям с тремя и более детьми, семьям с детьми-инвалидами, жителям коммуналок, горожанам, стоящим в очереди на жилье, работникам бюджетных учреждений, молодым семьям с маленькими детьми, а также заемщикам и созаемщикам по ипотеке, воспитывающим несовершеннолетних детей.

Ранее мы сообщили о том, что поправки к бюджету Петербурга на 2025 год приняли в ЗакСе.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)