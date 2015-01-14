Поправки к бюджету Петербурга на 2025 год приняли в ЗакСе

Поправки к документу поступили как от правительства города, так и от различных фракций парламента — всего было предложено 14 поправок.

Петербургские депутаты одобрили во втором чтении проект изменений в бюджете на 2025 год и на плановый период 2026–2027 годов. Поправки к документу поступили как от правительства города, так и от различных фракций парламента — всего было предложено 14 поправок.

В ходе обсуждения проекта были внесены правки от губернатора Санкт-Петербурга и представителей разных политических сил. Согласно новым расчётам, доходная часть бюджета города на следующий год составит 1,33 триллиона рублей, а расходная — 1,49 триллиона. Таким образом, дефицит бюджета оценивается в 163,1 миллиарда рублей.

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский подчеркнул, что большинство предложенных изменений направлены на увеличение финансирования социальных проектов и улучшение городской инфраструктуры.

Отдельно стоит отметить инициативу губернатора, предполагающую выделение дополнительных четырех миллиардов рублей на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей в 2025 году. Также около восьми миллиардов рублей планируется направить на нужды здравоохранения, а примерно три миллиарда — на закупку оборудования для городских учреждений.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге вводят новый порядок уборки города в зимнее время.

Фото: Законодательное Собрание Санкт-Петербурга