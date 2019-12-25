Петербург выделит дополнительные деньги на выплаты 1600 заболевшим COVID-19 медикам

Каждый случай рассматривается индивидуально, так как нужно доказать, что сотрудник заболел именно на работе.

Из резервного фонда правительства Петербурге выделят 336.9 млн рублей на "коронавирусные" выплаты медикам. Речь идет о медработниках, которые заболели COVID-19 при исполнении служебных обязанностей. Об этом 24 декабря сообщила пресс-служба Смольного.

Средства полагают водителям "скорой помощи" и медицинским работникам государственных медицинских организаций, а также их семьям в случае смертельного исхода.

С начала года выплаты получили почти 16 тысяч человек. 37 человек получили 1 млн рублей в связи со смертью медработника, 1 человек получил 200 тысяч рублей из-за получения инвалидности.

Дополнительные деньги позволят получить единовременную выплату еще 1590 работникам.

Фото: Piter.TV