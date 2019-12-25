Около 30 петербургских семей получили выплату за смерть родственника-медика от COVID-19

В прошлом году было 37 таких семей.

В этом году в Петербурге 12909 медицинских работников получили выплаты за то, что заразились COVID-19 при выполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В случае заболевания медикам полагается единовременная выплата в 300 тысяч рублей. В случае летального исхода родственники погибшего получают 1 млн рублей. Таких семей в Петербурге в 2021 году было 29.

Общая сумма выплат за 2020 и 2021 год составила около 7,5 млрд рублей.

В начале августа Михаил Мишустин сообщил о том, что российское правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медицинским работникам.

Фото: Piter.TV