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Около 30 петербургских семей получили выплату за смерть родственника-медика от COVID-19
Сегодня, 14:16
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Около 30 петербургских семей получили выплату за смерть родственника-медика от COVID-19

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В прошлом году было 37 таких семей.

В этом году в Петербурге 12909 медицинских работников получили выплаты за то, что заразились COVID-19 при выполнении своих служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

В случае заболевания медикам полагается единовременная выплата в 300 тысяч рублей. В случае летального исхода родственники погибшего получают 1 млн рублей. Таких семей в Петербурге в 2021 году было 29. 

Общая сумма выплат за 2020 и 2021 год составила около 7,5 млрд рублей. 

В начале августа Михаил Мишустин сообщил о том, что российское правительство выделит 46 млрд рублей на социальные выплаты медицинским работникам.

Фото: Piter.TV 

Теги: выплаты, коронавирус, медик
Категории: Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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