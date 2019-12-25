Соответствующий проект закона успешно рассмотрен на заседании Бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания.

Администрация Петербурга приняла решение продлить срок реализации программы предоставления материальной помощи жителям, находящимся в сложной жизненной ситуации, до 31 декабря 2028 года. Эту инициативу озвучил депутат Законодательного Собрания Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Программа действует до конца 2025 года, однако, учитывая важность мер соцподдержки для отдельных групп населения, возникла необходимость ее пролонгации ещё на три года вперёд.

Четырбок уточнил, что соответствующий проект закона успешно рассмотрен на заседании Бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания. Дальнейший этап предполагает обсуждение законопроекта в рамках первого чтения.

Ранее мы сообщили о том, что семена подсолнечника различных торговых марок проверят в Петербурге. Образцы пищевых продуктов отобраны 12 мая 2025 года для лабораторного анализа с целью оценки их безопасности. Результаты проверок будут предоставлены мне до 20 июня 2025 года.

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