В Петербурге дети участников СВО получат выплаты к Новому году

В эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78" губернатор Александр Беглов заявил о том, что дети участников СВО получат выплаты к Новому году. Героев не будут делить на городских и из других регионов.

Они все – наши, россияне. Когда они лечатся или восстанавливаются в стационарах Петербурга, помогаем им самим, их семьям, размещаем родных, приехавших в Петербург. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также глава Северной столицы отметил, что сегодня особо востребован опыт Петербурга в целом как города высоких социальных стандартов.

Вся Россия ездит перенимать опыт работы с инвалидами к нам. Мы – одни из немногих, кто умеет работать и с инвалидами-детьми, и с инвалидами-взрослыми. Методично, эффективно, на базе опорных площадок соответствующего профиля. Сегодня все это востребовано для возвращения к мирной жизни ветеранов боевых действий, получивших инвалидность. Напомню также, что Петербург предоставляет уникальные условия для реабилитации бойцов, получивших инвалидность, для их занятий адаптивным спортом. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге на Аллее памяти появились новые клены в честь героев СВО.

