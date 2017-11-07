На единовременные выплаты блокадникам выделят 107,5 млн рублей в Петербурге

Выплату в размере 50 тыс. рублей получат блокадники до 1 октября 2021 года.

В воскресенье, 19 сентября, на предоставление единовременной денежной выплаты блокадникам выделят 107 млн 500 тыс. рублей. Эту сумму комитет финансов Петербурга выделит из городского Резервного фонда правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Единовременную выплату в 50 тыс. рублей до 1 октября 2021 года получат граждане, которые проживали в Ленинграде менее четырех месяцев в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – без знака "Жителю блокадного Ленинграда" и причастия к категории федеральных льготников.

В течение пяти рабочих дней комитет по социальной политике должен утвердить порядок предоставления выплаты.

Ранее российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре.

Фото: Piter.tv

