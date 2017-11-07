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На единовременные выплаты блокадникам выделят 107,5 млн рублей в Петербурге
Сегодня, 14:59
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На единовременные выплаты блокадникам выделят 107,5 млн рублей в Петербурге

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Выплату в размере 50 тыс. рублей получат блокадники до 1 октября 2021 года.

В воскресенье, 19 сентября, на предоставление единовременной денежной выплаты блокадникам выделят 107 млн 500 тыс. рублей. Эту сумму комитет финансов Петербурга выделит из городского Резервного фонда правительства. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Единовременную выплату в  50 тыс. рублей до 1 октября 2021 года получат  граждане, которые проживали в Ленинграде менее четырех месяцев в период блокады с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – без знака "Жителю блокадного Ленинграда" и причастия к категории федеральных льготников.

В течение пяти рабочих дней комитет по социальной политике должен утвердить порядок предоставления выплаты. 

Ранее российские пенсионеры получат дополнительные выплаты в октябре.

Фото: Piter.tv
 

Теги: блокадники, выплаты блокадникам, соц выплаты
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 15:58

Блокадников уже не осталось . Куда ж пойдёт такая сумма ? Наверняка на празднование победы Едросов . Если уж Беглов так раздобрился , то мог бы выплатить всем пенсионерам города . Ведь они то же пострадавшие от власти Едросов . А сколько их обманывал Путин ?

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