Житель Шушар получил 300 тысяч рублей за падение на тротуаре

Пенсионер сильно ударился головой об лёд во время падения.

Прокуратура Пушкинского района добилась выплаты 300 тысяч рублей за падение пожилого мужчины на скользком тротуаре. Подробности рассказали в надзорном ведомстве.

Было установлено, что 74-летний житель 16 марта 2023 года у дома 2 по Школьной улице в Шушарах поскользнулся на тротуаре, не убранном от наледи. Он сильно ударился головой об лёд во время падения.

Проверка прокуратуры показала, что инцидент произошел из-за ненадлежащего содержания дороги, за которую отвечает СПб ГКУ "Управление благоустройства и коммунального обслуживания Пушкинского района".

Прокурор района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с учреждения компенсации морального вреда. Требования надзорного ведомства были удовлетворены. Пенсионер получил выплату в размере 300 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv