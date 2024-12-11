Пенсионерка получила 150 тыс. рублей компенсации после падения при посадке в автобус

Суд согласился с доводами прокуратуры.

Прокуратура Пушкинского района Петербурга добилась взыскания компенсации в размере 150 тысяч рублей для 67-летней пенсионерки, которая пострадала при падении во время посадки в автобус у дома 56 по Оранжерейной улице, сообщает пресс-служба прокуратуры 22 января.

Женщина рассказала, что она поскользнулась на льду у автобусной остановки и повредила руку. После происшествия прокуратура подала иск против АО "Автодор", которое отвечает за содержание данной территории.

Суд согласился с доводами прокуратуры.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге по требованию прокуратуры инвалиду выдадут автомобиль.

Фото: Piter.TV