Выступая в защиту прав инвалида, прокурор Курортного района направил в суд исковое заявление об обеспечении гражданина положенным ему автомобилем.

В Петербурге по требованию прокуратуры инвалиду выдадут автомобиль. Об этом сообщила прокуратура Курортного района.

Было установлено, что 65-летний мужчина стал жертвой производственной травмы, получил серьезные повреждения левой ноги. В соответствии с программой реабилитации в целях социальной адаптации инвалиду гарантировано получение автомобиля с ручным управлением и автоматической коробкой передач. Проверка прокуратуры показала, что мужчина транспортным средством обеспечен не был.

Выступая в защиту прав инвалида, прокурор Курортного района направил в суд исковое заявление об обеспечении гражданина положенным ему автомобилем.

Требования прокуратуры удовлетворены. На отделение фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Санкт-Петербургу возложена обязанность по обеспечению инвалида автомобилем, а также взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тысяч рублей.

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