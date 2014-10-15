В Ленобласти увеличат выплаты безработным, которые стали самозанятыми и ИП

Ранее объем поддержки предпринимательских инициатив жителей составлял соответственно 50 000 и 70 000 рублей.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об увеличении единовременной выплаты безработным, зарегистрировавшихся самозанятыми и ИП.

С 1 января 2025 года безработные, ставшие самозанятыми, смогут получить 70 тысяч рублей на реализацию своего бизнес-плана, а ИП – 100 тысяч рублей.

Ранее объем поддержки предпринимательских инициатив жителей составлял соответственно 50 000 и 70 000 рублей.

Проект реализует Кадровый центр Ленинградской области.

МРОТ в Ленобласти в 2025 году составит 23 800 рублей

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