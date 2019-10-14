МРОТ в Ленобласти в 2025 году составит 23 800 рублей

Рост составит 18,3%.

Минимальный размер оплаты труда в Ленобласти с 1 января 2025 года составит 23 800 рублей. Соглашение подписали губернатор 47 региона Александр Дрозденко, Ленинградская Федерация профсоюзов и региональный Союз промышленников и предпринимателей.

Сейчас МРОТ в Ленобласти составляет 20 125 рублей. Рост составит 18,3%. По словам и.о. председателя Ленинградской Федерации профсоюзов Марии Артюхиной, это рекордный рост.

В Петербурге в 2025 году МРОТ составит более 28 тысяч рублей.

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Фото: администрация Ленобласти