Петербурженке выплатили 200 тысяч рублей из-за падения на скользкой дорожке в Павловске

После падения ей был диагностирован закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением и подвывихом стопы.

По требованию прокуратуры петербурженке, поскользнувшейся по пути к автобусу, выплатили 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Пушкинского района.

Установлено, что 14 января 2022 года 54-летняя женщина, выходя из подземного перехода ж/д вокзала г. Павловска, поскользнулась и упала на дорожке, ведущей к автобусной остановке. После падения ей был диагностирован закрытый перелом обеих лодыжек правой голени со смещением и подвывихом стопы. Лечение пострадавшая проходила амбулаторно более 2,5 месяцев.

Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло из-за ненадлежащей уборки территории от снега и наледи со стороны "РЖД".

Прокурор района обратился с иском в суд о взыскании в ее пользу компенсации морального вреда. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. В настоящее время женщине выплачено 200 тысяч рублей.

Ещё одна петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за перелом ноги у магазина.

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