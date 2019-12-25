Петербурженка отсудила 300 тысяч рублей за перелом ноги у магазина

Во время разбирательства представители торговой точки заявили, что иск не признают, так как полагали, что пострадавшая никаких доказательств плохой уборки наледи или её травм не предоставила.

Петербурженка смогли отсудить у представителей супермаркета 300 тысяч рублей за падение у магазина на Садовой улице. Подробности рассказали в объединённой пресс-службе городских судов.

В декабре 2022 года петербурженка пошла за продуктами в магазин на Садовой улице. При спуске по лестнице женщина поскользнулась на наледи и сломала ногу. После лечения горожанка решила взыскать с ответственных за плохую уборку компенсацию морального вреда и обратилась в суд. Пострадавшей, ко всему прочему, предстоит еще одна операция и длительная реабилитация.

В январе 2023 года петербурженка послала в адрес ответчика досудебную претензию, однако он оставил её без внимания. Во время разбирательства представители торговой точки заявили, что иск не признают, так как полагали, что пострадавшая никаких доказательств плохой уборки наледи или её травм не предоставила.

Однако на руках у женщины были убедительные подтверждения, в том числе акта расследования несчастного случая. Суд встал на сторону пострадавшей и взыскал 300 тысяч рублей с ответчика в качестве моральной компенсации. Кроме того, с акционерного общества, ответственного за инцидент, взыскали штраф в размере 150 тысяч рублей.

Ещё одна петербургская пенсионерка получит 60 тысяч рублей за сломанное ребро.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)