Она упала на тротуаре у дома 130 по Обводному каналу.

Петербургская пенсионерка получит 60 тысяч рублей за сломанное ребро. Об этом сообщили в прокуратуре Адмиралтейского района.

Было установлено, что вечером 31 ноября 2023 года 79-летняя женщина возвращалась с работы и поскользнулась на неубранном и необработанном от наледи тротуаре у дома 130 по Обводному каналу. После падения она обратилась в медицинское учреждение, где ей диагностировали перелом ребра.

Проверка прокуратуры показала, что падение пострадавшей произошло вследствие ненадлежащей уборки территории СПб ГУДП "Центр".

Прокурор Адмиралтейского района обратился с иском в суд о взыскании в пользу пострадавшей компенсации морального вреда. Требования прокурора района удовлетворены, в пользу пожилой пострадавшей взыскано 60 тысяч рублей.

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Фото: Piter.tv