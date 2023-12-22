В Петербурге с самокатчика хотят взыскать 1,9 млн рублей за сбитую женщину

Пострадавшая находилась на больничном более 6 месяцев.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга потребовала компенсировать 1,9 млн рублей петербурженке, пострадавшей от наезда самоката. Подробности сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что 31 июля 2023 года 21-летний житель Колпино, управляя самокатом, на остановке общественного транспорта у дома 46, лит. А по Южному шоссе наехал на 65-летнюю петербурженку, которая выходила из автобуса. Женщина упала на асфальт, в результате падения получила множественные переломы костей, травмы и раны на ногах. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Молодой человек был признан виновным в совершении указанного преступления.

Пострадавшая находилась на больничном более 6 месяцев. Учитывая состояние здоровья женщины, частичную утрату трудоспособности и обращение за медицинской помощью, прокурор обратился в суд в её интересах с иском о взыскании с виновника компенсации морального вреда, материального ущерба и утраченного заработка в общем размере 1,9 млн рублей. Исковое заявление находится на рассмотрении.

На выходных на проспекте Художников самокатчик сбил на тротуаре ребёнка.

Видео: прокуратура Петербурга