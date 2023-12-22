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На проспекте Художников самокатчик сбил на тротуаре ребёнка
Сегодня, 8:12
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На проспекте Художников самокатчик сбил на тротуаре ребёнка

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Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

Проводится проверка по факту ДТП с участием ребенка и самокатчика на проспекте Художников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 5 мая, около трёх часов дня у дома 15 по проспекту Художников водитель электросамоката (мужчина) при движении по тротуару наехал на 12-летнего мальчика. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.30 часть 2 КоАП РФ.

Ранее на Piter.tv: Более 50 самокатчиков нарушили ПДД за сутки в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: проспект художников, самокатчик
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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