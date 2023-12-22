На проспекте Художников самокатчик сбил на тротуаре ребёнка

Проводится проверка по факту ДТП с участием ребенка и самокатчика на проспекте Художников. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне, 5 мая, около трёх часов дня у дома 15 по проспекту Художников водитель электросамоката (мужчина) при движении по тротуару наехал на 12-летнего мальчика. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, откуда в удовлетворительном состоянии отпущен домой.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье 12.30 часть 2 КоАП РФ.

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Фото: Piter.tv