В Петербурге 14-летний кадет выпил химический реактив

В Петербурге кадет оказался в больнице после того, как выпил химический реактив на спор.
Известно, что 6 февраля 14-летний учащийся Кронштадтского морского кадетского военного корпуса был госпитализирован в медицинское учреждение во Фрунзенском районе в состоянии средней степени тяжести.
Предварительно, подросток поспорил с другими кадетами на деньги, что в кабинете химии сможет выпить содержимое из пробирки. В ней находился раствор бария.
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Фото: Piter.TV
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