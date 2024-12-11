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В Петербурге 14-летний кадет выпил химический реактив
Сегодня, 8:39
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В Петербурге 14-летний кадет выпил химический реактив

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Юношу госпитализировали с отравлением.

В Петербурге кадет оказался в больнице после того, как выпил химический реактив на спор. 

Известно, что 6 февраля 14-летний учащийся Кронштадтского морского кадетского военного корпуса был госпитализирован в медицинское учреждение во Фрунзенском районе в состоянии средней степени тяжести. 

Предварительно, подросток поспорил с другими кадетами на деньги, что в кабинете химии сможет выпить содержимое из пробирки. В ней находился раствор бария. 

Ранее на Piter.TV: школьник отравился корвалолом на Бассейной. 

Фото: Piter.TV

Теги: кадет, отравление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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