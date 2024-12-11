В Петербурге 14-летний кадет выпил химический реактив

Юношу госпитализировали с отравлением.

В Петербурге кадет оказался в больнице после того, как выпил химический реактив на спор.

Известно, что 6 февраля 14-летний учащийся Кронштадтского морского кадетского военного корпуса был госпитализирован в медицинское учреждение во Фрунзенском районе в состоянии средней степени тяжести.

Предварительно, подросток поспорил с другими кадетами на деньги, что в кабинете химии сможет выпить содержимое из пробирки. В ней находился раствор бария.

Ранее на Piter.TV: школьник отравился корвалолом на Бассейной.

Фото: Piter.TV