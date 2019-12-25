  1. Главная
Пожилая петербурженка стала жертвой вымогательства 100 тыс. рублей
Сегодня, 10:57
Сумму вымогали под угрозой распространения сведений о сыне.

Полиция Выборгского района задержала подозреваемого в вымогательстве денег у пожилой женщины. Жертвой стала 90-летняя местная жительница, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Потерпевшая с улицы Орбели обратилась к правоохранителям 5 декабря. По словам заявительницы, в период с 3 по 5 декабря ей позвонил неизвестный и под предлогом непривлечения сына к уголовной ответственности убедил отдать 100 тыс. рублей. Сумму вымогали под угрозой распространения сведений о родственнике. 

Вечером 15 декабря на Тихорецком проспекте поймали 37-летнего злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. 

Ранее на Piter.TV: в Петергофе задержали группу вымогателей, выдававших себя за силовиков. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

