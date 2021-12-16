Видео: трое мужчин вымогали 18 млн рублей у предпринимателя в кафе на Аптекарской набережной

Полицейские следили за происходящим и оперативно задержали вымогателей.

Полицейские задержали трех мужчин, которые подозреваются в вымогательстве денег у предпринимателя. Они требовали более 18 млн рублей в счет несуществующего долга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии оперативников, 8 декабря подозреваемые назначили встречу бизнесмену в кафе на Аптекарской набережной. Беседа вскоре переросла в конфликт, и один из подозреваемых достал предмет, похожий на пистолет. Трагедию удалось предотвратить, так как подозреваемых задержали. У одного из них был при себе травматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство". Двое злоумышленников находится под домашним арестом, один также заключен под стражу.

Ранее Piter.TV писал о том, что четверых полицейских задержали по подозрению в вымогательстве денег у подростка в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО