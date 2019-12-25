Четверо полицейских задержаны по подозрению в вымогательстве денег у подростка в Петербурге

Правоохранители потребовали от ребят 300 тыс. рублей, угрожая при этом привлечением к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В Петербурге оперативники собственной безопасности ГУ МВД России задержали четверых полицейских районных подразделений. Их подозревают в похищении человека и в покушении на вымогательство. Об этом в понедельник, 13 декабря, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и области.

Согласно версии следствия, 23 октября два молодых человека 17-ти и 18-ти лет искали "закладки". Сотрудники полиции задержали их и поместили в автомобиль, применяя физическую силу. Правоохранители потребовали от ребят 300 тыс. рублей, угрожая при этом привлечением к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Один из задержанных передал часть суммы и полицейские отпустили молодых людей. Родственники одного из юношей обратились с заявлением в управление собственной безопасности ГУ МВД.

В итоге были задержаны инспектор патрульно-постовой службы по Васильевскому району, оперуполномоченный отдела уголовного розыска по Адмиралтейскому району, инспектор охраны общественного порядка и 29-летний мужчина.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении им обвинения.

Ранее в общежитие "Военмеха" на Обводном канале нагрянули с обысками. По предварительным данным, задержаны несколько человек.

Фото: Piter.tv