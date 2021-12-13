В общежитие "Военмеха" на Обводном канале нагрянули с обысками

По предварительным данным, задержаны несколько человек.

Утром 13 декабря сотрудники ОМОН нагрянули в общежитие Балтийского государственного технического университета "Военмех", расположенного на набережной Обводного канала, с обысками. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источника.

По словам очевидцев, в результате утреннего "визита" задержаны несколько человек, среди них студенты и начальники общежития. Изначально версией обысков стала коррупционная деятельность. Однако не исключено, что причиной стало задержание неонацистов.

Ранее Piter.TV писал, что в России задержаны 106 сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Организатором группировки является гражданин Украины Егор Краснов. Вместе с ним, правоохранители задержали троих администраторов интернет-сообществ организации. По данным следствия, они по указанию Краснова призывали совершать насильственные акции в отношении россиян. Ещё двух подозревают в подготовке вооруженных нападений на образовательные учреждения.

Фото: Piter.TV