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Полковник в отставке в Петербурге перевел мошенникам почти 5 млн рублей
Сегодня, 11:28
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Полковник в отставке в Петербурге перевел мошенникам почти 5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Полковник в отставке лишился из-за мошенников почти 5 млн рублей в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию обратился 87-летний мужчина, заявивший, что с ноября прошлого года по 20 февраля ему звонили неизвестные. Незнакомцы под предлогом получения компенсации убедили потерпевшего перевести на различные счета 4,8 млн рублей. 

Пенсионер преподает в военном вузе города. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге курьер спас пожилую женщину от кражи средств мошенниками. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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