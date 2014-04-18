Полковник в отставке в Петербурге перевел мошенникам почти 5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

Полковник в отставке лишился из-за мошенников почти 5 млн рублей в Петербурге. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию обратился 87-летний мужчина, заявивший, что с ноября прошлого года по 20 февраля ему звонили неизвестные. Незнакомцы под предлогом получения компенсации убедили потерпевшего перевести на различные счета 4,8 млн рублей.

Пенсионер преподает в военном вузе города. Проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге курьер спас пожилую женщину от кражи средств мошенниками.

Фото: Piter.TV