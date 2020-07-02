В Петербурге курьер спас пожилую женщину от кражи средств мошенниками

За непривлечение к ответственности женщину убедили отдать 150 тыс. рублей.

В Петербурге курьер "Яндекса" помог пожилой женщине из Красносельского района не стать жертвой мошенников. Мужчина отказался везти деньги, пишет "Фонтанка".

Доставщик обратился к правоохранителям вечером 27 марта. По словам горожанина, в доме 41 по улице Партизана Германа он получил от пенсионерки пакет с деньгами, его нужно было отвезти в Выборг. На месте наряд полиции установил, что 85-летней местной жительнице звонили неизвестные, уверявшие ее в том, что родственница устроила аварию. За непривлечение к ответственности женщину убедили отдать 150 тыс. рублей.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что сиделка похитила у блокадницы из Выборгского района почти 400 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV