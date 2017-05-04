Пенсионерка из Мурино перевела мошенникам 7 млн рублей

Злоумышленники представлялись правоохранителями.

В Мурино пожилая женщина лишилась из-за мошенников почти 7 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

По предварительным данным, 72-летней пенсионерке звонили незнакомцы в период с 30 мая по 10 июня. Злоумышленники представлялись правоохранителями. Под предлогом сохранения накоплений потерпевшая отправила на указанные счета 6,9 млн рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Преступников разыскивают.

Ранее мы сообщили о том, что жительница Металлостроя лишилась из-за мошенников около 4,5 млн рублей. Жертва перевела на неизвестные счета 3,5 млн рублей, а также передала мужчине возле своего дома 7,5 тыс. долларов и 2,5 тыс. евро.

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