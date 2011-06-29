Жительница Металлостроя лишилась из-за мошенников около 4,5 млн рублей

Жертва перевела на неизвестные счета 3,5 млн рублей, а также передала мужчине возле своего дома 7,5 тыс. долларов и 2,5 тыс. евро.

Пожилая женщина из Металлостроя отдала мошенникам около 4,5 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

В полицию Колпинского района накануне обратилась 69-летняя пенсионерка. По словам потерпевшей, ей в период с 26 мая по 6 июня звонили незнакомцы, которые представились правоохранителями. Они убедили петербурженку в необходимости передать денежные средства "для декларации". В итоге жертва перевела на неизвестные счета 3,5 млн рублей, а также передала мужчине возле своего дома 7,5 тыс. долларов и 2,5 тыс. евро.

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мошенница "сняла порчу" пенсионерке за 500 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV