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Жительница Металлостроя лишилась из-за мошенников около 4,5 млн рублей
Сегодня, 15:25
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Жительница Металлостроя лишилась из-за мошенников около 4,5 млн рублей

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Жертва перевела на неизвестные счета 3,5 млн рублей, а также передала мужчине возле своего дома 7,5 тыс. долларов и 2,5 тыс. евро.

Пожилая женщина из Металлостроя отдала мошенникам около 4,5 млн рублей. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Колпинского района накануне обратилась 69-летняя пенсионерка. По словам потерпевшей, ей в период с 26 мая по 6 июня звонили незнакомцы, которые представились правоохранителями. Они убедили петербурженку в необходимости передать денежные средства "для декларации". В итоге жертва перевела на неизвестные счета 3,5 млн рублей, а также передала мужчине возле своего дома 7,5 тыс. долларов и 2,5 тыс. евро. 

Возбуждено уголовное дело, мошенников ищут. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге мошенница "сняла порчу" пенсионерке за 500 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: металлострой, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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