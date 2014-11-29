В квартале Ржевка-Пороховые с 22 по 23 октября отключат отопление

Это связано с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе.

В домах, которые расположены на территории Красногвардейского района Петербурга, отключат отопление на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Так, без отопления с 10:00 22 октября по 12:00 23 октября останутся 470 домов в квартале Ржевка-Пороховые, горячее водоснабжение сохранится. Это связано с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе.

Отмечается, что работы проведут специалисты ГУП "ТЭК СПб".

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург с 14 октября перешел на регулярное отопление.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)