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В квартале Ржевка-Пороховые с 22 по 23 октября отключат отопление
Сегодня, 16:27
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В квартале Ржевка-Пороховые с 22 по 23 октября отключат отопление

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Это связано с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе.

В домах, которые расположены на территории Красногвардейского района Петербурга, отключат отопление на сутки. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. 

Так, без отопления с 10:00 22 октября по 12:00 23 октября останутся 470 домов в квартале Ржевка-Пороховые, горячее водоснабжение сохранится. Это связано с устранением дефекта на трубопроводе в Невском районе. 

Отмечается, что работы проведут специалисты ГУП "ТЭК СПб". 

Ранее мы рассказывали о том, что Петербург с 14 октября перешел на регулярное отопление. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: гуп тэк спб, отключение отопления, ржевка-пороховые
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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