Суд взыскал с петербуржца 10 тыс. рублей за оскорбление коллеги

Изначально истец требовал от ответчика публично опровергнуть утверждения о том, что он «лжец и болтун», а также выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей.

Петродворцовый районный суд рассматривал иск Александра Елисеенко к своему коллеге Игорю Абрамову о защите чести и достоинства, а также о возмещении морального ущерба.

Как пояснили в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в апреле прошлого года Игорь, находясь в своем рабочем кабинете, прочитал вслух объяснительную записку Александра в присутствии других сотрудников и стал оскорблять его, называя лентяем, лжецом и утверждая, что он заслуживает увольнения. Обиженный Александр подал в суд, чтобы защитить свое доброе имя.

Истец требовал от ответчика публично опровергнуть утверждения о том, что он "лжец и болтун", а также выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 1 миллиона рублей. Суд признал нарушение личных прав истца, но оценил моральный вред лишь в 10 тыс. рублей. Кроме того, ответчик обязан принести публичные извинения Александру.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец выплатил более 1,6 млн рублей алиментов ради сохранения земельного участка.

Фото: Piter.TV