Двух водителей задержали в Петербурге за выезд на "встречку"

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали двух водителей за выезд на "встречку". Нарушителей поймали видеорегистраторы.

Женщина на автомобиле Toyota двигалась по трассе "Скандинавия" в сторону Сестрорецка и решила совершить обгон машин через сплошную линию разметки. По словам 65-летней водительницы, она "торопилась".

Во втором случае 31-летний мужчина, игнорируя двойную сплошную линию, совершил аналогичный маневр на улице Матроса Железняка. Он вину признал и пообещал впредь такого не допускать.

Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, санкция предусматривает штраф в размере 7,5 тыс. рублей или лишение права управления на срок от четырех до шести месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, что на Крестовском острове на выходных полицейские дважды разгоняли стритрейсеров.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти