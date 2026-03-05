В Петербурге привлечен к ответственности водитель, который выехал на встречную полосу

На Мурманском шоссе в Петербурге накануне произошло событие, которое могло закончиться трагедией. Водитель Nissan совершил опасный обгон, выехав на встречную полосу при наличии сплошной линии разметки, сообщили в Госавтоинспекции.
Как объяснили полицейские, встречная полоса движения – это зона повышенной опасности, где любая ошибка может привести к гибели. Мужчину 46 лет привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.
Не рискуйте своей жизнью и жизнями других! Думайте о последствиях! Будьте ответственны! Помните, что дорога – это не место для опасных маневров и необдуманных поступков.
ГАИ по Петербургу и Ленобласти
Видео: пресс-служба ГАИ
