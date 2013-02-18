Детей, потушивших Вечный огонь в Красном Селе, и их родителей выдворят из России

Родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их дети на временное содержание помещены в специализированные учреждения.

По ходатайству полиции было принято решение о выдворении обеих семей, дети которых участвовали в инциденте с Вечным огнем. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, 11 декабря сотрудники полиции установили трех подростков, причастных к тушению Вечного огня в Красном Селе. Дополнительно полицейскими было установлено, что обе семьи, в которых проживали подростки, нелегально находились на территории РФ. В связи с этим 12 декабря полиция обратилась в суд Красносельского района с материалами на административное выдворение обеих семей из России. Ходатайство полиции судом удовлетворено.

Родители подростков помещены в специальный центр для иностранных граждан, подлежащих выдворению, а их дети на временное содержание помещены в специализированные учреждения. А 11-летний подросток, который непосредственно затушил Вечный огонь, помещен в полицейский центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Видео: Piter.tv