Финик из Ленинградского зоопарка показал, как пережить дожди в Петербурге

Подопечный зоопарка напоминает, что погода не должна влиять на настроение.

Пресс-служба Ленинградского зоопарка показала, как правильно провести дождливые выходные в Петербурге. Героем советов стала выдра Финик, которая наслаждается жизнью несмотря на погоду.

"В последние летние выходные хочется быть выдрой Фиником: купаться в своём личном бассейне, лакомиться свежей красной рыбкой и наслаждаться беспечной жизнью" пресс-служба зоопарка в Telegram-канале

В опубликованном видео Финик плавает под звуковую дорожку из культового мультфильма "Возвращение блудного попугая": "Да, это я. Хоорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джюс, оранжад… Да, да — прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофёр…".

Пост зоопарка быстро стал популярным в социальных сетях. Пользователи отмечают, что выдра демонстрирует отличный пример того, как можно наслаждаться жизнью даже в дождливую петербургскую погоду.

Видео: Telegram-канал Ленинградского зоопарка