Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на 1 сентября

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в ближайшее время. В регионе в первую неделю сегодня будет тепло и сухо, но в выходные пройдут дожди.
Циклоны пройдут через область, принося осадки, однако прогнозируются и перерывы в дождях.
Самое главное, что эти циклоны принесут нам еще более теплый воздух, и когда появится солнце, то дневной прогрев будет уже больше +20 гр.
Александр Колесов, синоптик
Погода улучшится 1 сентября: практически с утра осадков не должно быть, воздух прогреется до +20 градусов. Утром температура воздуха составит +15…+16 градусов.
