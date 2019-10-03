  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на 1 сентября
Сегодня, 10:48
181
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик Колесов рассказал о погоде в Петербурге на 1 сентября

0 0

Практически с утра осадков не должно быть, воздух прогреется до +20 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, какая погода ожидается в ближайшее время. В регионе в первую неделю сегодня будет тепло и сухо, но в выходные пройдут дожди. 

Циклоны пройдут через область, принося осадки, однако прогнозируются и перерывы в дождях. 

Самое главное, что эти циклоны принесут нам еще более теплый воздух, и когда появится солнце, то дневной прогрев будет уже больше +20 гр. 

Александр Колесов, синоптик 

Погода улучшится 1 сентября: практически с утра осадков не должно быть, воздух прогреется до +20 градусов. Утром температура воздуха составит +15…+16 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: 1 сентября, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии