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На железнодорожных станциях в Петербурге обновили системы видеонаблюдения

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Кроме того, появились современные стойки SOS, электронные табло и статическая навигация.

На платформах железнодорожных станций в Петербурге установили новые системы видеонаблюдения. Также смонтированы современные комплексы освещения, сообщили в ОЖД 11 декабря. 

Отмечается, что камеры расположили по всей длине платформ. Они передают изображение на мониторы для машиниста. Таким образом локомотивные бригады контролируют посадку и высадку пассажиров. 

Кроме того, появились современные стойки SOS, электронные табло и статическая навигация. Системы смонтировали на участках от Северной столицы до Павловска на юге и до Белоострова – на севере.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские электрички переходят на зимний график движения. 

Видео, фото: пресс-служба ОЖД 

Теги: видеонаблюдение, октябрьская железная дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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