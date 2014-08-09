На железнодорожных станциях в Петербурге обновили системы видеонаблюдения

Кроме того, появились современные стойки SOS, электронные табло и статическая навигация.

На платформах железнодорожных станций в Петербурге установили новые системы видеонаблюдения. Также смонтированы современные комплексы освещения, сообщили в ОЖД 11 декабря.

Отмечается, что камеры расположили по всей длине платформ. Они передают изображение на мониторы для машиниста. Таким образом локомотивные бригады контролируют посадку и высадку пассажиров.

Кроме того, появились современные стойки SOS, электронные табло и статическая навигация. Системы смонтировали на участках от Северной столицы до Павловска на юге и до Белоострова – на севере.

Ранее мы рассказывали о том, что петербургские электрички переходят на зимний график движения.

Видео, фото: пресс-служба ОЖД