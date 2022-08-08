На пересечении Политехнической и Гидротехников появилась видеофиксация на трамвайных путях

Устройство способно фиксировать 4 вида нарушений.

На участке трамвайных путей, пролегающих на перекрёстке Политехнической улицы и улицы Гидротехников, появилась первая камера видеофиксации нарушений ПДД. Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу комтранса Петербурга.

Устройство способно фиксировать 4 вида нарушений, в том числе, проезд на запрещающий сигнал светофора пересечение стоп-линии, движение по выделенной полосе для трамвая в нарушение дорожных знаков и разметки. Штраф за пересечение дорожной разметки и заезд на выделенные трамвайные пути составляет 1500 рублей.

Отметим, что на указанном участке курсирует трамвайный маршрут № 55, включённый в перечень 15-ти скоростных линий, организованных по программе СПб ГУП "Горэлектротранс".

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы более 800 млн раз воспользовались общественным транспортом за полгода.

Фото: Piter.TV