Петербуржцы более 800 млн раз воспользовались общественным транспортом за полгода

Более 860 тыс. транспортных средств выпустили на маршруты, а доходы от перевозок составили свыше 25 млрд рублей.

За шесть месяцев 2023-го общественным транспортом было перевезено 813 млн пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по транспорту сегодня, 24 июля.

327,4 млн человек воспользовались метро, свыше 124,9 млн человек – трамваями и троллейбусами ГУП "Горэлектротранс", 156 млн и 205,4 млн человек – автобусами ГУП "Пассажиравтотранс" и частными перевозчиками соответственно.

Более 860 тыс. транспортных средств выпустили на маршруты, а доходы от перевозок составили свыше 25 млрд рублей.

Кроме того, запущено транспортное сообщение между Петербургом и Симферополем, Краснодаром. Обеспечена работа по регулярному межрегиональному маршруту Петербург — Геленджик.

Ранее на Piter.TV: Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов.

Фото: Piter.TV