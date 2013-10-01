Ленинградская область планирует закупить 70 новых автобусов

Власти Ленобласти объявили о планируемой значительной закупке транспортных средств. Согласно последним объявлениям, регион намерен приобрести 70 новых автобусов.

Этот шаг предпринимается с целью улучшения общественного транспорта в регионе и обеспечения комфортабельной и надежной транспортной системы для жителей и гостей области. Приобретение новых автобусов способствует модернизации парка общественного транспорта, что повысит уровень обслуживания и снизит вероятность проблем с перевозками. Об этом сообщили в областном комитете по транспорту.

Представители регионального правительства подчеркнули, что сделка по закупке автобусов позволит значительно совершенствовать транспортную инфраструктуру области и поддерживать устойчивое развитие транспортной сети в соответствии с растущими потребностями населения.

Ожидается, что новые автобусы будут оснащены передовыми технологиями, обеспечивающими безопасность и комфорт для пассажиров. Это также позволит снизить выбросы вредных веществ и содействовать стремлению к более экологически чистому общественному транспорту.

Ранее сообщалось, что водитель потерял сознание и врезался в автобус на Невском проспекте

Фото: Piter.TV

