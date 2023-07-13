Водитель потерял сознание и врезался в автобус на Невском проспекте

Движение транспорта от станции метро "Площадь Восстания" в сторону "Площади Александра Невского" заблокировано.

В четверг, 13 июля, в центре Петербурга случилось ДТП с автобусом, которое спровоцировал водитель легковушки. Как было установлено, он потерял сознание. Кадры с моментом аварии оказались в распоряжении Piter.TV.

Инцидент случился у дома №89 по Невскому проспекту. Из-за состояния водителя машина выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение с автобусом.

Мужчине в бессознательном состоянии оказывают помощь. Информации о других пострадавших нет. Движение транспорта от станции метро "Площадь Восстания" в сторону площади Александра Невского заблокировано.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский суд вынес приговор гонщику на Porsche за смертельное ДТП на КАД.

Видео: Piter.TV