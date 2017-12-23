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Видео: застрявших в Китае туристов из Петербурга кормят объедками

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Петербургские туристы, застрявшие в Китае рассказывают как с ними обходятся на острове.

Петербуржец Евгений Казанский, который застрял на китайском острове Хайнань из-за туроператора "Матрёшка Тур" рассказал Piter.tv чем их кормят. 

На первых кадрах видеозаписи кажется, что столы полны еды и пострадавших хорошо обслуживают. Однако первый взгляд на обстановку оказывается обманчив. Далее Евгений показывает на камеру, что на столах одни объедки, которые невозможно есть.

В центре стола красуется рыба, так называемая. На самом деле там лишь ее хребет. Также в тарелках, казалось бы полной еды, приготовлено сало, к тому же вареное. Российские туристы отмечают, что такие "деликатесы", мягко говоря, не вкусные. 

Напомним, ранее мы сообщали, что застрявшие в Китае туристы из Петербурга хотят делать индивидуальные визы за свои деньги.

Видео: Piter.tv

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Категории: Картина дня Новости России Новости СПб Лента новостей Происшествия

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    Сегодня 11:56

    Да уж, вот и путешествуй потом. Мало того застрянешь в чужой стране неизвестно на сколько, так еще попробуй выживи на такой еде. Не удивлюсь, если туристы останутся еще на несколько дней там, только уже из-за отравления.

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