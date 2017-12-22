Застрявшие в Китае туристы из Петербурга хотят делать индивидуальные визы за свои деньги

Один из петербуржцев, застрявших на китайском острове Хайнань, рассказал, что в субботу, 23 декабря, они попытаются сделать индивидуальные визы для вылета на родину за свой счет. Также он рассказал о состоянии гостиницы, в которую их заселил туроператор.

Застрявших в Китае туристов из Северной столицы обещали вывезти в пятницу, 22 декабря. Однако большая часть из них осталась на китайском острове Хайнань. Часть туристов пытались доехать до визового центра, чтобы сделать себе индивидуальные визы. Так как в Китай они прилетели по групповой, по которой можно летать только на чартерных рейсах. Как рассказал житель Петербурга Евгений Казанский Piter.tv, он и несколько человек не смогли добраться до центра в Санья из-за отсутствия нужного транспорта. Билетов на поезда не было. По мнению молодого человека, им препятствовали в поездке. Так как автобус от места их нахождения до Санья, по словам их переводчицы, должен был приехать в шесть вечера. А в такси пообещало их довезти за пять часов. При любом из этих вариантов они не успевали в визовый центр.

Евгений отмечает, что завтра он и его товарищи по несчастью снова попытаются добраться до визового центра, чтобы сделать индивидуальные визы.

Между тем их переселили в отель. По оценке собеседника Piter.tv, у их гостиницы нет ни одной звезды. В номерах отсутствует горячая вода. Но люди вынуждены заселиться, чтобы не ночевать на улице.

Между тем представитель "Матрёшка Тур" (туроператор, организовавший поездку) рассказала "Фонтанке", что в пятницу все-таки часть туристов вылетели на родину чартером через Алма-Ату. Места (которых было всего 24) преимущественно отдавали пожилым людям. Оператор рассчитывает, что благодаря помощи властей получить индивидуальные визы получится быстрее. Обычно этот процесс занимает два дня.

Видео: канал Piter.tv