Застрявшие в Китае туристы из Петербурга выбивали билеты домой звонками в МИД и консулу

Петербургские туристы, которые не могли выехать с острова Хайнань, смогли получить индивидуальные визы, которые помогли им улететь домой, только после нескольких звонков консулу.

В субботу, 23 декабря, группу туристов выселили из отеля и в автобусе отвезли в аэропорт, как рассказал Piter.tv Евгений Казанский, который оказался среди застрявших в Китае туристов. Он и еще несколько человек поехали туда на такси. Позже оказалось, что визового центра в аэропорту, куда их привезли, никогда не было. Об этом инициативным туристам рассказал консул в Гуанчжоу, с которым они связались по телефону. В ведомстве также отметили, что договорились о работе центра из-за кризисной ситуации.

По приезду Евгений и его спутники никого в визовом центре не застали. Однако после нового звонка консулу сотрудник пришел. Представитель принимающей стороны, который сопровождал их в качестве переводчика, узнал о работе центра и позвонил своим коллегам. Остальных туристов привезли в центр только после того, как небольшая группа самостоятельно добилась его открытия.

Ранее мы сообщали, что застрявшие в Китае туристы из Петербурга хотят делать индивидуальные визы за свои деньги. Но в итоге вопроса об оплате этих услуг вообще не стояло. Собеседник Piter.tv не знает, что заплатил за визы.

Далее начались проволочки с получением билетов. Туристам приходилось звонить в МИД, консулу и представителям "Матрешка Тур". Только после настойчивых звонков они смогли получить билеты. Евгений смог вернуться домой только в понедельник, 25 декабря. В "Матрешка Тур" рассказали ТАСС что последние туристы окажутся в Петербурге в среду, 27 декабря, около 00.10.

Евгений также рассказал, как им предоставляли ночлег каждую из ночей. Утром всю группу выселяли из отеля. Они с чемоданами пытались приучить визы и выехать. А вечером оставшимся на острове людям снова предоставляли жилье. Ранее Piter.tv передавал, что застрявших в Китае туристов из Петербурга кормят объедками.

Видео: Piter.tv