Агентство "Матрешка-тур" отдаст 100 тысяч рублей за незаконное обогащение

Печально известный туроператор не выполнил условия договора с аналогичной фирмой и задолжал ей крупную сумму денег.

Турагентство "Алоха-тур" отсудило у "Матрешка - тур" почти 100 тысяч рублей за нарушение договора о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

В октябре 2017 года ООО "Алоха-тур" заключило договор с "Матрешка-тур", по которому они делили по частям обязанности по организации туров. За транспортные услуги, проживание в отеле, наземное обслуживание и оформление виз "Матрешка" должна была перечислить на счет компании деньги. "Алоха" выполняла свои обязательства по договору, в частности, продала туры двум петербуржцам – Сабине Ситовой и Олегу Корнееву.

При реализации договора с туристами были подписаны договоры оказания услуг по подбору и бронированию туров. По данным договорам ООО "Алоха" забронировало у ответчика для указанных туристов услуги в форме турпродукта, получал от них денежные средства и перечислял их ответчику. Пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Однако эти туры были аннулированы. "Матрешка - тур" предложила клиентам другие даты, и они согласились. Но разницу в платежах агентство отказалось возвращать партнерам. Тогда "Алоха-тур" решило подать в суд на "Матрешку".