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Агентство "Матрешка-тур" отдаст 100 тысяч рублей за незаконное обогащение
Сегодня, 14:19
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alexandra08

Агентство "Матрешка-тур" отдаст 100 тысяч рублей за незаконное обогащение

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Печально известный туроператор не выполнил условия договора с аналогичной фирмой и задолжал ей крупную сумму денег.

Турагентство "Алоха-тур" отсудило у "Матрешка - тур" почти 100 тысяч рублей за нарушение договора о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга.

В октябре 2017 года ООО "Алоха-тур" заключило договор с "Матрешка-тур", по которому они делили по частям обязанности по организации туров. За транспортные услуги, проживание в отеле, наземное обслуживание и  оформление виз "Матрешка" должна была перечислить  на счет компании  деньги. "Алоха" выполняла свои обязательства по договору, в частности, продала туры двум петербуржцам – Сабине Ситовой и  Олегу Корнееву. 

При реализации договора с туристами были подписаны договоры оказания услуг по подбору и бронированию туров. По данным договорам ООО "Алоха" забронировало у ответчика для указанных туристов услуги в форме турпродукта, получал от них денежные средства и перечислял их ответчику.

Пресс-служба Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Однако эти туры были аннулированы. "Матрешка - тур" предложила клиентам другие даты, и они согласились. Но разницу в платежах агентство отказалось возвращать партнерам. Тогда "Алоха-тур" решило подать в суд на "Матрешку".

В результате разбирательства в суде "Матрешку" обязали выплатить около 100 тысяч рублей. В эту сумму вошли агентское вознаграждение, проценты за использование чужими деньгами и неосновательное обогащение и штраф в размере 28 323 рублей.

Ранее сообщалось, что спустя месяц после решения прокуратуры "Матрешка-тур" не вернула деньги пенсионерам из Петербурга.

Фото: pixabay.com

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Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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