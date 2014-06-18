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На торги выставили потребительские кредиты петербургского банка "Советский"
Сегодня, 22:20
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На торги выставили потребительские кредиты петербургского банка "Советский"

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Общая сумма переуступаемых прав составляет 258 млн 420 тысяч рублей.

В понедельник, 21 февраля, стало известно, что российский аукционный дом выставил на торги потребительские кредиты петербургского банка "Советский". Информацию об этом разместили на официальном сайте РАД. 

Так, согласно данным объявления, речь идет об 1 тысяче 45 договорах потребительского кредитования. Сообщается, что общая сумма переуступаемых прав составляет 258 млн 420 тысяч рублей.

Напомним, что еще в 2018 году банк "Советский" был признан банкротом. Ранее у него забрали лицензию.

Ранее "Россети Ленэнерго" купили 42 тыс. квадратных метров на Гаккелевской улице. Компания приобрела 80% Балтийского делового центра.

Фото: pexels
 

Теги: банк, банкрот, рад, советский, торги
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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