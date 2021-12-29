"Россети Ленэнерго" купили 42 тыс. квадратных метров на Гаккелевской улице

Компания приобрела 80% Балтийского делового центра.

В понедельник, 21 февраля, стало известно, что на офисном рынке Петербурга закрыли крупнейшую в истории города сделку. Компания Colliers сообщила, что "Россети Ленэнерго" приобрела 42,2 тыс. "квадратов" в Балтийском деловом центре на Гаккелевской улице, это 80% здания.

Общая площадь центра составляет 52,1 тыс. "квадратов". Объект принадлежал инвестиционному подразделению страховой компании "РЕСО-Гарантия".

Второй в рейтинге стала сделка банка "Россия" – банк приобрел здание площадью 36 тыс. "квадратов" на площади Растрелли.

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