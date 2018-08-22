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Опубликовано видео задержания террористической ячейки в Норильске

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ФСБ опубликовала оперативное видео задержания подозреваемых.

Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали в Норильске ячейку террористической организации ИГ*(запрещенной в России террористической организации).

Задержанные подозреваются в вербовке жителей региона в ряды организации. В ходе обысков на местах сборов и проживания задержанных были изъяты экстремистская литература и средства для осуществления незаконной деятельности.

На задержанных членов этой ячейки возбуждены уголовные дела. Некоторые из них уже дают признательные показания.

Видео: оперативное видео УФСБ России по Красноярскому краю

Теги: видео задержания , запрещенная в россии , игил , новости регионов , норильск , терроризм
Категории: Лента новостей Происшествия Терроризм Новости России

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